قائد البحرية الإيرانية يعلن إدخال معدات عسكرية جديدة الخدمة

أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، عن أجهزة عسكرية جديدة من ضمنها منظومات صاروخية بعيدة المدى، ومسيرات في مختلف المجالات ومروحيات استطلاعية وحرب الكترونية تدخل في خدمة الأسطول الحربي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الأدميرال إيراني قال اليوم في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "إنه تم اليوم الإعلان عن آخر إنجازات قواتنا المسلحة في مجال المنظومات الصاروخية بعيدة المدى والمسيرات في كل المجالات كما تم تدشين منظومات طائرات مروحية تلتحق لأول مرة بالمنظومات المعلوماتية".

وأضاف القائد العسكري الإيراني: "هذه المعدات انضمت إلى الدفاعية والعملياتية لأسطول الجنوب التابع لسلاح البحر في الجيش والمنطقة الثالثة في ميناء كنارك".

وعلق قائد القوات البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، على انضمام صواريخ "كروز" البحرية إلى القوات البحرية الإيرانية.

وقال إن منظومة طلائية الصاروخية التي يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، ذكية بالكامل بحيث يمكنها تحديد أهداف جديدة خلال طيرانها، أي أنه من الممكن أن يقوم الصاروخ بتغيير وجهته تلقائياً، ويستهدف هدفا آخرا وأن لهذا الصاروخ يمكن مباغتة أهدافه بشكل كبير جداً.

وأضاف: "الصاروخ الجديد الآخر الذي انضم إلى القوات البحرية اليوم هو صاروخ نصير البحري، يصل مداه إلى 100 كيلومتر، وهذا الصاروخ أيضا يكون ذكيا بالكامل ويتمتع بقدرات كبيرة جداً في تدمير أهدافه في ساحة المعركة".

ويتم تركيب هذا الصاروخ على العديد من المنظومات الصاروخية التابعة للقوات البحرية الإيرانية حالياً ومن المقرر أن يتم تركيب منظومة من هذا الصاروخ على السفينة المتواجدة في ميناء كنارك.

وفي إشارة إلى الأسلحة الأخرى التي من المقرر أن تنضم إلى القوات البحرية اليوم الأحد.

وقال إيراني "صناعاتنا الدفاعية تمكنت من تطوير نفسها في كافة المجالات لأول مرة ويمكن تركيب المنظومات المطلوبة على أماكنها الخاصة مثل طائرات الهلكوبتر والسفن الحربية والزوارق والمدمرات، حيث تم الكشف اليوم عن أول طائرة هليكوبتر مجهزة بهذه المنظومة، ومستقبلاً سيتم تركيب هذا النظام على جميع طائرات الهليكوبتر المتواجدة لدينا".