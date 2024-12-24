إسرائيل تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه طلب من رئيسة مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لإدانة هجمات الحوثيين ودعم إيران المستمر لهم.

وأضاف ساعر أن "الحوثيين يواصلون مهاجمة إسرائيل ويهددون حرية الملاحة والتجارة ويشكلون تهديدا للمنطقة والعالم بأسره"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: "الأعمال العدائية للحوثيين انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتهديد للسلم والأمن الدوليين".

وأمس الاثنين، قالت جماعة "الحوثي" في اليمن إنها قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في عسقلان ويافا بطائرتين بدون طيار "درونز".

وأوضح المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع في منشور على منصة "إكس" أن القصف نُفّذ بطائرتي درون من نوع "يافا"، مشيرا إلى أن العمليتين "حققتا هدفيهما بنجاح".

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن صفقة التبادل ويتوعد إيران والحوثيين، بحسب موقع "الجزيرة نت" الاخباري.