الأونروا: لا حل للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة إلا بوقف إطلاق النار الآن

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن آلاف النازحين بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، يقفون في طوابير طويلة لساعات متواصلة، في انتظار حصولهم على الطعام.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتاه الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، أن العديد منهم يغادرون دون الحصول على شيء، مع نقص الإمدادات.

وأضافت: «الوقت ينفد، بينما تستمر الاحتياجات في الزيادة بسرعة وبشكل كبير.. لن يكون هناك حل لهذه الأزمة الإنسانية إلا من خلال وقف إطلاق النار الآن».

في خان يونس، #غزة، يقف آلاف النازحين في طوابير طويلة لساعات متواصلة في انتظار حصولهم على الطعام. ومع نقص الإمدادات، يغادر العديد منهم دون الحصول على شيء.



الوقت ينفد، بينما تستمر الاحتياجات في الزيادة بسرعة وبشكل كبير.



لن يكون هناك حل لهذه الأزمة الإنسانية إلا من خلال… pic.twitter.com/nPjF9hleQU — الأونروا (@UNRWAarabic) December 24, 2024

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,317 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,713 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.