وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 132 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات السبع الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الساعات السبع الماضية.

وقال البيان "في 24 ديسمبر الجاري، بين الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت موسكو والساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 132 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى "إسقاط 46 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود، و42 فوق منطقة بريانسك، و15 فوق منطقة كالوجا، و12 فوق منطقة موسكو، وسبع فوق منطقة كورسك، وأربع فوق منطقة ليبيتسك، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة ريازان، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة تولا، وطائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.