قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مصر شهدت العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة، متابعًا: «من ينكرها إما أعمى القلب أو لا يرى أو لديه مرض نفسي ولازم يروح يتعالج»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «الإنجازات تشمل الكباري والطرق والمدارس»، مردفًا: «نبني العديد من المدارس والفصول لسد الفجوة والعجز، ومازلنا في حاجة إلى تنظيم بعض الأمور».

وأشار إلى أن الشعب لم يعد يستمع لناكري الإنجازات بسبب انتشار الوعي، لافتًا إلى أنه «يرى أن الشباب بدأ في الإحساس بالوطنية وليس روح الفوضى والبلطجة،ولديه استقرار وأمل»، بحسب ما ذكر.

وتمنى تدريس فكرة حروب الجيل الرابع في الجامعات التي تستهدف التفجير الداخلي كما حدث في سوريا والعراق وليبيا، مؤكدًا أن «عظمة الشعب المصري في عدم التفجير الداخلي، وتماسكه بكافة أطيافه عند محاولة إحداث هذا الأمر»، وفقًا لقوله.