مجموعة سان فرانسيسكو فورتي تعزز استثماراتها في نادي ليدز

ذكر تقرير إخباري، أن علي البليهي مدافع الهلال، سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مواجهة النصر، في مباراة كأس السوبر السعودي، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية" أن البليهي أنهى برنامج التأهيل واللياقة، وسيكون في مقدمة اللاعبين المشاركين في التدريب الأول للفريق عقب العودة من المجمعة بعد خوض المباراة المقررة أمام الفيصلي، اليوم الإثنين، في الدوري السعودي للمحترفين.

وتقرر أن يكون البليهي ضمن خيارات الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق، من أجل تدعيم خط الدفاع في مباراة كأس السوبر.

وعانى الهلال من كثرة الإصابات العضلية بين لاعبيه، خاصة في خط الدفاع، حيث غاب في البداية، الحارس عبد الله المعيوف نحو شهرين، كما غاب الكوري هيون ثم البليهي، وغاب محمد البريك وياسر الشهراني لفترات متقطعة.

وكان البليهي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال التدريبات التي سبقت مواجهة الوحدة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري المحلي.