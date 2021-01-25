فورد تستدعي 5234 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة

قررت شركة "فورد" للسيارات استدعاء 5234 سيارة مستوردة في السوق الصينية خلال الشهر المقبل، لمخاطر تتعلق بالسلامة.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق "أعلى هيئة لمراقبة الجودة" - في بيان لها اليوم الاثنين - أن الاستدعاء الذي من المقرر أن يبدأ يوم 22 فبراير سيشمل السيارات الرياضية المستوردة من طراز "إيدج" التي صنعت خلال الفترة بين أول نوفمبر و23 ديسمبر عام 2014.

وأوضحت الهيئة أن قوس الدعم لنصف محور القيادة الأمامي قد ينكسر، ما يؤدي إلى فقدان محتمل للطاقة الدافعة أثناء القيادة وفقدان وظيفة الوقوف في علبة التروس، والذي يمكن أن يسبب حركة غير مقصودة للسيارة، ومن المقرر أن تستبدل شركة فورد الأجزاء المعيبة بشكل مجاني للقضاء على المخاطر المحتملة