العراق: اعتقال 17 إرهابيا من تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين

ألقت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الاثنين، القبض على عدد من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابية بالمحافظة.



وقالت المديرية، في بيان لها حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز"، إن مفارز أقسام الدجيل، والطوز، والضلوعية، وسامراء، وشعبة دوائر قوى الأمن الداخلي، ألقت القبض على 17 متهما بينهم مطلوبون بقضايا الإرهاب.



وأضافت أن قسم شرطة الشرقاط عثر على كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة الخضرانية التابعة لقضاء الشرقاط يحتوي على 1020 قنبرة هاون بدون رأس، و62 صاروخا مختلفا، و62 قذيفة مدفع فارغة، و100 حشوة مدفع، وفتيل تفجير، وبطاريات مختلفة، ورمانة صوتية.



وأكدت تسليم المواد المضبوطة إلى الجهة المعنية؛ لغرض معالجتها واتلافها حسب الإجراءات القياسية.