قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن امتحانات الترم الأول ستبدأ بعد انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير، على أن يتم توزيع جداول الامتحانات على الطلاب في الأسبوع الأول من فبراير.

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع الناس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، أن تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتحسن الوضع الوبائي سيساعد على العودة إلى النظام المعُلن عنه في بداية العام، مشيرًا إلى أن هناك 33 مستشفى جامعيا مخصصا للعزل، بالإضافة إلى انخفاض عدد الحالات الموجودة حاليًا منذ ارتفاع الموجة الثانية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، على توافر الاكتفاء الذاتي من الواقيات والأدوية والمستلزمات الطبية، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء ثلاث جامعات أهلية، على أن يتم إنشاء الجامعة الرابعة خلال العام القادم، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية.