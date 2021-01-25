المصرية للمطارات تنفذ توسعة في مطار سفنكس بمليار جنيه

تعكف الشركة المصرية للمطارات التابعة للقابضة للمطارات، على تنفيذ توسعة جديدة بمطار سفنكس الدولى، بتكلفة تقترب من مليار جنيه، بحسب اللواء عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات .

وأوضح رئيس الشركة لـ"الشروق"، أنه جار إنشاء مبنى جديد يضم صالتى سفر ووصول للركاب القادمين للمطار، مضيفا أن المبنى الجديد يسع 600 راكب فى الساعة ليصل إجمالى قدرة المطار الاستيعابة إلى 900 راكب / ساعة.

وذكر أن الشركة تستهدف وصول القدرة الاستيعابية للمطار سنويا إلى 1.2 مليون راكب بعد انتهاء المبنى الجديد، كما يجرى إنشاء مهبط جديد للطائرات داخل مطار سفنكس، بهدف زيادة القدرة الاستعابية لعدد الطائرات التى يتم استقبالها .

ويسع مهبط الطائرات الحالى لاستقبال 9 طائرات/ ساعة فقط.

وبحسب محجوب "يجرى أيضا إنشاء محطة كهرباء إضافية بهدف التمكن من تغذية المبنى الجديد بالكهرباء عند تشغيله، فضلا عن تركيب أجهزة أكسرية حديثة تمتلك القدرة على اكتشاف المعادن والمواد الخطرة , مشيرا إلى أن المبنى الحالى يضم 7 أجهزة أكسرية حديثة" .

وتوقع افتتاح المبنى الجديد خلال العام الجارى، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الجديد .

ويقع مطار سفكس على مساحة 126 ألف متر ويضم صالتى سفر ووصول 12 بوابة دخول وخروج و3 ممرات للطائرات وبرج مراقبة، وكذلك ساحة انتظار تستوعب 400 سيارة ومحطة كهرباء وأخرى لتحلية المياه.

ويجدر الإشارة إلى أنه تم إفتتاح مطار سفنكس بشكل رسمى خلال العام الماضى.