الإعدام والسجن المؤبد لمدان بقتل وإصابة عناصر في الاستخبارات العراقية

أصدرت محكمة جنايات كربلاء في العراق، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أحكام بحق مدان بجريمة قتل وإصابة ثلاثة عناصر يعملون في مديرية استخبارات محافظة كربلاء /118 كم جنوبي بغداد/.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحفي اليوم، إن محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم قتل منتسبا يعمل في مديرية استخبارات كربلاء بعدما أطلق النار عليه.

وأشار المركز، إلى صدور حكمين آخرين بالسجن المؤبد بحق المدان عن جريمة إصابة اثنين يعملان في المديرية الاستخبارات في المحافظة، موضحا أن هذه الاحكام تأتي استنادا لاحكام قانون العقوبات العراقي.