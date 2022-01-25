قررت هيئة مكافحة المخدرات في تايلاند، اليوم الثلاثاء، إزالة القنب أو الماريجوانا من قائمتها للمخدرات، مما يمهد الطريق أمام الأسر لزراعة النبات في المنازل .

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن وزير الصحة أنوتين تشارنفيراكول قوله للصحفيين إنه بموجب القانون الجديد، يمكن للمواطنين زراعة النبات في المنزل بعد إخطار حكومتهم المحلية، لكن لا يمكن استخدام الماريجوانا لأغراض تجارية دون مزيد من التراخيص.. مشيرا إلى ضرورة نشر القانون في الجريدة الرسمية للبلاد (رويال جازيت)، ومرور 120 يومًا قبل أن يصبح نبات الماريجوانا المنزلي قانونيًا.

وفي الوقت نفسه ، ستقدم وزارة الصحة هذا الأسبوع إلى البرلمان مشروع قانون منفصل يقدم تفاصيل حول الاستخدام القانوني الماريجوانا، بما يشمل إنتاجه واستخدامه التجاري وإرشادات حول الاستخدام الترفيهي للنبات، الذي يجب استخدام الماريجوانا المزروع محليًا للأغراض الطبية مثل الطب التقليدي والأغذية والأدوية، كما سيكون هناك عمليات تفتيش عشوائية.

وتعتبر تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا تضفي الشرعية على الماريجوانا في عام 2018 للاستخدام الطبي والبحث.

ويعاقب مشروع القانون زراعة الماريجوانا دون إخطار الحكومة بغرامة تصل إلى 20 ألف بات (أي ما يعادل 605 دولارات أمريكية) ويفرض غرامة تصل إلى 300 ألف بات أو ثلاث سنوات في السجن أو كليهما لبيعه بدون ترخيص.

وتعد تلك الخطوة هي الأحدث في خطة تايلاند للترويج للماريجوانا كمحصول نقدي، وهي الدولة التي يعمل حوالي ثلث القوى العاملة فيها في الزراعة، وفقًا للبنك الدولي.