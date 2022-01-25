 الجزائر تدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات - بوابة الشروق
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الجزائر تدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 5:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 5:04 ص

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتوالي الاعتداءات الحوثية على كلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم الاثنين - أن الجزائر تجدد شجبها لهذه الأعمال العدائية، وتجدد تضامنها الدائم مع هذين البلدين الشقيقين.
كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء أمس الأحد، تعرض منطقة جازان جنوبي السعودية لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون، وأسفر عن إصابة شخصين.
وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

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