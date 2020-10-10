كشف الجنوب إفريقي كيفين جونسون، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، عن كواليس رحيله عن الفريق، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه مازال يتواصل مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر.

وقال جونسون في تصريحات تلفزيونية عبر "النهار": "رحيلي عن الأهلي كان لأزمات شخصية حول العقد ولذلك قررت الانفصال".

وشبه جونسون رحيله بطلاق الزوجين، قائلا: "حين تقوم بطلاق زوجتك لا يمكن أن تقول لماذا تم الطلاق، ولكن كنت سعيد جدًا بهذا الطلاق، كما انني تحدثت مع موسيماني أخر مرة منذ أسبوعين".

وشدد: " أي فرد يمارس اي عمل مع الأهلي يكون سعيد بالفترة التي قضاها، سواء كنت لاعبًا أو مدربًا أو سائقًا أي مكانة تتقلدها في الأهلي تمنح الشخص شعورًا جيدًا لأنه نادي من أكبر الأندية في العالم، وله مكانة كبيرة وتصنيف مرتفع جدً".

واختتم: " الأهلي أثبت للعالم في كل وقت أنه نادي كبير ونادي القرن، وأي فريق يذهب لكأس العالم للأندية يكون مستعد، والأهلي لديه الفرص مثل باقي الفرق ليفوز بالمونديال، وفي يومًا ما الأهلي سيحصل على اللقب سواء في هذه النسخة أو المقبلة".

وكان جونسون مساعدًا لـ موسيماني في الجهاز الفني للأهلي الموسم الماضي، إلا أنه قرر الرحيل عقب نهاية الدوري العام الماضي.