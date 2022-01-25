رئيس نقابة صناعية بارزة: ألمانيا لا تزال تعتمد على الغاز الروسي

أعرب ميشائيل فاسيلياديس رئيس النقابة الصناعية للتعدين والكيماويات والطاقة في ألمانيا عن اعتقاده بأن بلاده لا تزال "تعتمد بدرجة معينة على الغاز الروسي".

وفي أعقاب لقاء مع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية شمال الراين ويستفاليا، قال فاسيلياديس اليوم الثلاثاء إن جمهورية ألمانيا الاتحادية يمكنها في الوقت الحالي أن تؤمن احتياجها من الغاز من مصادر أخرى "مقابل الكثير جدا من الجهد والكثير جدا من المال".

وأبدى فاسلياديس تفهمه لطرح نقاش حول إمكانية استخدام تشغيل خط نورد ستريم 2 كأداة عقابية في الصراع المحتدم حول حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة لألمانيا، قال فاسيلياديس:" إذا تخلينا عن الغاز الروسي وعن نورد ستريم2، فلن ينطفئ النور على الفور لكن الأمر سيكون مكلفا، وسيؤجج الأسئلة عن إمدادات الغاز الخاصة بالمستقبل وهي الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها، وستكون لدينا مشكلة".

من جانبه، قال توماس كوتشاي نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المستوى الاتحادي، ورئيس فرع الحزب الاشتراكي في ولاية شمال الراين ويستفاليا إن على روسيا أن تفهم بشكل واضح أن كل تدخل أو ضم لأجزاء من أوكرانيا سيؤدي إلى "رد فعل واضح من جانب ألمانيا وأوروبا".

ورأى كوتشاي أن الأمر يتعلق بما هو أكبر من قضية إمداد الطاقة مشيرا إلى أنه يتعلق بصراع عسكري وشيك "يبعد ساعتي طيران من هنا".

كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن مؤخرا في تصريحات صحفية أن "روسيا ستتحمل تكاليف باهظة في حال حدوث اعتداء عسكري على أوكرانيا"، وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أنه في حال غزو روسيا لأوكرانيا فإن كل الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة ومنها تداعيات بالنسبة لخط الغاز نوردستريم 2.