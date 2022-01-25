معاون رئيس هيئة الدواء: عقار «مولونبيرافير» لكورونا لا يستخدم للمرأة الحامل

قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء، إن الطبيب داخل المستشفيات هو من يصف دواء «مولونبيرافير» للمريض، موضحًا أن العقار يمنع تدهور الحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بفيروس كورونا ودخولها المستشفى والوفاة بنسبة تقترب من 50%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن ميزة الدواء أنه يمنح عن طريق الفم، مشيرًا إلى أن العلاجات الماضية لفيروس كورونا كانت عبارة عن حقن ومن الصعب الحصول عليها داخل المنزل.

وأشار إلى أن صرف «مولونبيرافير» سيكون عن طريق المستشفى لكن المواطن بإمكانه الحصول عليه داخل المنزل، قائلًا إن أطر توزيع الدواء على المستشفيات ستكون خاضعة للتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة كورونا.

وأوضح معاون رئيس هيئة الدواء، أن «مولونبيرافير» لن يطرح في الصيدليات العامة في بداية الأمر؛ لأنه حاصل على ترخيص الاستخدام الطارئ، لافتًا إلى أن الهيئة عملت منذ أكثر من 8 أشهر على الملف بناء على النتائج المبشرة للدواء.

ولفت إلى تصنيع 5 شركات محلية 25 ألف علبة دواء، وتمتلك الهيئة المواد الخام لإنتاج كميات أخرى، معلنًا عن حصول شركات مصرية محلية رخصة الاستخدام الطارئ لإنتاج الدواء، الأسبوع المقبل، وخاصة أنها في المراحل النهائية للتقييم.

وذكر أن الهيئة تنسق بشكل كامل مع وزارة الصحة للعمل على توفير أي دواء جديد أثبت نتائج جيدة ومبشرة، بالتعاون مع الصناع المحليين، منوهًا إلى أن مستحضر «مولونبيرافير» لا يستخدم للمرأة الحامل.

ووافقت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، على منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر «مولونبيرافير»، لعلاج مرضى كورونا، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.

وأعلنت الهيئة أن المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال 5 شركات محلية كمرحلة أولى، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى ما زالت في مراحل التقييم المختلفة.