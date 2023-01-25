إدارة مرور الدقهلية توزع الورود والأعلام على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة

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وزعت إدارة مرور الدقهلية، تحت إشراف اللواء مروان حبيب مدير الأمن، اليوم الأربعاء، الورود والأعلام والشيكولاتة على قائدي المركبات والمواطنين بالطرق السريعة والداخلية والميادين؛ بمناسبة العيد الـ٧١ للشرطة المصرية.

وقام بالتوزيع العميد هشام دياب مدير إدارة المرور، والنقباء رمضان الهنداوي، وكريم كساب، وعمرو عماد، وبعض ضباط وأفراد الإدارة، وضابطات قسم حقوق الإنسان والعلاقات بمديرية الأمن.

وبدأ التوزيع والاحتفال بميدان المحافظة، ومنطقة المشاية السفلية، وأمام بوابات جامعة المنصورة بنطاق مدينة المنصورة وخارجها.

وحرص المواطنون، على التقاط الصور التذكارية مع قيادات المديرية.

يذكر أن إدارة مرور الدقهلية، تحتفل بعيد شرطة كل عام بتوزيع الورود والأعلام على المواطنين.