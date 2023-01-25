مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل صوت السينما

بعد النجاح الكبير الذي حققه موسمه الأول، وإحياءًا للفن المصري الأصيل، تستعد دار الأوبرا المصرية لاستقبال الموسم الثاني من حفلات "صوت السينما"، الذي يعد الأول من نوعه والأضخم في الوطن العربي.

ويقدم خلال الحفل، أشهر أغاني أفلام السينما المصرية بتوزيع أوكسترالي جديد، ويحيه النجم مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم، وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم 14 فبراير 2023 بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

وتعتبر "صوت السينما" مفهوم جديد، وتجربة غير مسبوقة في عالم الفن والموسيقى، تم إطلاقها للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية المحفورة في ذاكرتنا تكريما لـ125 عامًا من أغاني الأفلام الناجحة والمتميزة، التي طالما لاقت أعجاب ومتابعة من جماهير الوطن العربي لأشهر الفنانين في السينما المصرية.

يأتي الحفل بعد نجاح الموسم الأول من "صوت السينما"، والذي انطلقت فعالياته في مختلف الأماكن منها قصر عابدين ومكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا المصرية ومسرح البروج الثقافي، واستمتع الحضور بعديد من الأغاني القديمة التي تم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد ومواكب للفترة الزمنية، بصوت النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم.

وعبر الفنان مدحت صالح عن سعادته بالمشاركة الموسم الجديد من حفلات «صوت السينما»، قائلًا: "سعيد بانطلاق هذا الحدث الاستثنائي والذي يعد من أهم التجارب المميزة والمختلفة في مشواري الفني، وسعدت بإقبال الجمهور على الحفل في الموسم الأول ورغبتهم في الاستماع لأغاني الفن الأصيل والزمن الجميل، وهذا النجاح لم يكن يتحقق دون جهود أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، والشركة المنظمة وجميع القائمين على الحفل".

فيما قالت الفنانة ريهام عبد الحكيم: "شرف لي أن أقف مرة أخرى على مسرح دار الأوبرا المصرية برفقة الفنان الكبير مدحت صالح، لقد نجحنا سويًا في خوض تجربة مهمة وملٌهمة حققت نجاحًا كبيرًا، ومتحمسة للغاية لانطلاق الموسم الجديد".

وأعرب المايسترو ناير ناجي عن سعادته بالمشاركة في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن التجربة حققت الكثير من المتعة المباشرة للجمهور الذي يتعايش مع الموسيقى الحية والأصوات المُباشرة المميزة والأغاني الجميلة التي ارتبط بها عبر سنوات طويلة.

وقال أحمد عبيد رئيس مجلس إدارة شركة RMC المنظمة للحفل، بالتعاون مع مجموعة MBC منذ بداية إطلاق الشركة: "نسعى دائمًا على إقامة الحفلات والفعاليات الفنية المختلفة، للتركيز على الفن الأصيل، ودور مصر كمركز للفنون في المنطقة، والعمل على الترويج للسياحة الفنية بشكل مختلف وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر، فضلًا عن نشر البهجة والفرح لدى الجماهير المتعطشة لهذا الفن الراقي، أما عن تجربة صوت السينما، فقد لاقت إقبالًا جماهيريًا واسعًا، الأمر الذي دفعنا لاطلاق الموسم الجديد، بصورة تليق بتاريخ السينما المصرية العريق الممتد لأكثر من مائة عام".

ومن جانبه عبر عماد صليبي مدير الفعاليات من MBC، عن سعادته بإقامة الموسم الجديد من حفلات "صوت السينما"، والتي تقدم بمختارات من أبرز الأعمال الغنائية في التراث السينمائي العربي، مشيرًا إلى أن مجموعة MBC تأخذ على عاتقها دائمًا تقديم كل ما هو جديد، وطرح الأفكار المبتكرة التي تلقى نجاحا وإقبالا كبيرا من الجماهير.

وأتاحت الشركة المنظمة للحفل، التذاكر للبيع اليوم الأربعاء - 25 يناير، وذلك عبر جميع المنافذ الخاصة ببيع التذاكر التابعة لدار الأوبرا المصرية، وأيضا الحجز عن طريق التطبيقات الإلكترونية على الإنترنت.