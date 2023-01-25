شؤون الحرمين تكثف جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين تزامنا مع ما يشهد المسجد الحرام من توافد جموع غفيرة من ضيوف الرحمن، حيث سخرت كوادرها البشرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، لكي يتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء مناسكهم بكل راحة وسكينة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن الرئاسة العامة ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، قدمت سلسلة من الخدمات للمصلين والمعتمرين من أبرزها تقديم الإرشاد المكاني باللغات لأكثر من "30" ألف مستفيد، وتقديم "100" ألف عبوة زمزم، فيما بلغت كمية المعطرات "2550" لترا، وكمية المطهرات "130 ألف لتر"، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ100 فواحة وتعقيم الأسطح بـ31 ألف لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ "1600" لتر.