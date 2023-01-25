مرتضى: «أي لاعب مش عايز الزمالك يجيب عرض ويمشي»

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وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، رسائل قوية للاعبي الفريق الأبيض، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن أمس الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا من القيادة الفنية للفريق الأبيض، وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «أي لاعب مش عايز يكمل في الزمالك، يجيب عرض وهيمشي فورًا مهما كان اسمه، وفي عقوبات صارمة هتطبق على أي حد يتدلع».

وأضاف: «أي لاعب فاكر نفسه موظف في النادي هيتحاسب حساب عسير، أنتم بتاخدوا ملايين عشان تسعدوا جماهير الزمالك، هتعكننوا عليهم هيتخصم منكم الملايين».

وتابع رئيس الزمالك: «أنا بقول للاعيبة ملكوش حجة دلوقتي، احنا مشينا فيريرا الذي كنتم تشتكون منه، عشان بيدربكم كتير ومش بيخليكم تلعبوا في مراكزكم، ومفيش لاعب هيلعب غير في مركزه».

وأوضح: «مفيش لاعب في الزمالك هيفضل على دكة البدلاء لحد ما يصدي مرة أخرى، مثلما حدث مع عبدالله جمعة ومحمد صبحي في فترة فيريرا».

وأكمل:«الزمالك هيبقى في حالة انضباط خلال الفترة القادمة، وأي لاعب مش عجبه يجيبلي عرض ويمشي من النادي».

وأتم: «جمهور الزمالك مش مقصر معكم في أي مباراة، لازم تردوا الجميل ليهم وترجعوا لسكة الانتصارات مرة أخرى مع نبيه».