بايدن: الدبابات الغربية في أوكرانيا لا تشكل تهديدا هجوميا لروسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الدبابات القتالية الـ31 من طراز "إم1 أبرامز" التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستساعد كييف على استعادة المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية، لكن لا ينبغي أن تراها موسكو باعتبارها "تهديدا هجوميا".

وقال بايدن للصحفيين: "هذا هو كل ما في الأمر، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها وحمايتها. إنها ليست تهديدا هجوميا لروسيا، ليس هناك تهديد هجومي ضد روسيا".

وأقر بايدن، بأن إرسال الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا قد يستغرق وقتا طويلا.

وأضاف أن: "توصيل هذه الدبابات إلى الميدان سيستغرق وقتا. وهو الوقت الذي سنرى ونتأكد عنده أن الأوكرانيين مستعدون تماما".

ويمثل إعلان بايدن، اليوم الأربعاء، إرسال دبابات إلى أوكرانيا تحولا كبيرا في إدارته التي ذكرت مرارا أنها ليس لديها خطط لإرسال دبابات.