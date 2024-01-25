السجن 27 عاما لامرأة في روسيا قتلت أحد مؤيدي الحرب على أوكرانيا

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صدر حكم، اليوم الخميس، بالسجن 27 عاما بحق داريا تريبوفا، لإدانتها بقتل مدون عسكري روسي باستخدام متفجرات.

وخلصت المحكمة في سانت بطرسبرج إلى أن المرأة، البالغة 26 عاما من العمر، مذنبة بتسليم المدون فلادلين تاتارسكي تمثالا صغيرا بداخله متفجرات، أثناء فعالية أقيمت في أبريل 2023.

وأدى انفجار إلى قتل تاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، وإصابة أكثر من خمسين شخصا آخرين في مقهى. ولم تصب منفذة الهجوم.

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن المحكمة أدانتها بشن هجوم إرهابي وحيازة مواد ناسفة دون تصريح، وبتزوير وثائق.

وحكم على شريك لها أواها لفترة وجيزة بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر.

وكان تاتارسكي مؤيدا معروفا للحرب الروسية على أوكرانيا، وأثارت وفاته الجدل مثلما فعل مقتل داريا دوجينا، كريمة القومي المتشدد أليكسندر دوجين، في 2022.