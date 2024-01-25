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أفادت إدارة الكوارث التركية «آفاد»، بأن زلزالًا بقوة 5.2 درجة ضرب ولاية ملاطية جنوب البلاد، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة «الأناضول» للأنباء، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

والسبت الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ولاية سيواس، وسط تركيا، فجر السبت.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في بيان، بأن الزلزال وقع الساعة 01:27 بالتوقيت المحلي بعد منتصف الليل، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت الإدارة أن الزلزال وقع على عمق 5.33 كيلومتر، وأن مركزه قضاء غُرُن.

ولم يشر البيان إلى وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.