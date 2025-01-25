داخلية غزة تعلن الانتهاء من استعدادات تسهيل عودة النازحين للشمال

أنهت داخلية غزة كامل الاستعدادات لتسهيل عودة النازحين من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة وشمال غزة.

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، ستكون عودة النازحين غدا الأحد، كما يلي:

1 - فتح شارع الرشيد الساحلي للمشاة فقط بالاتجاهين ذهابا وإيابا.

2 - فتح شارع صلاح الدين باتجاه واحد أمام عودة المركبات فقط بكافة أنواعها من الجنوب إلى الشمال، حيث ستخضع للفحص قبل السماح لها بعبور الحاجز.

3 - فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين بالاتجاهين بشكل كامل للمشاة والمركبات في اليوم الـ22 من اتفاق وقف حرب الإبادة.

واكد داخلية غزة أن أجهزتها ستكون في خدمة النازحين العائدين إلى منازلهم ومناطق سكناهم، وقد انتشرت في جميع المحافظات للقيام بواجبها بما في ذلك محافظتي غزة وشمال غزة.