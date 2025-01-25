زيلينسكي: ترامب لن ينهي الحرب دون إشراكنا في المحادثات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه يأمل في مشاركة أوروبا والولايات المتحدة في أي محادثات لإنهاء حرب روسيا مع بلاده، معتبراً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتمكن من إنهاء الحرب دون إشراك كييف في المفاوضات.

وذكر زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أن أوكرانيا يجب أن تشارك في أي محادثات لإنهاء الحرب، حتى يكون لهذه المفاوضات تأثير ملموس، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف: "فيما يتعلق بالتحضير للمحادثات.. آمل حقاً أن تكون هناك أوكرانيا وأميركا وأوروبا والروس"، موضحاً في وقت لاحق أنه لم يتم وضع إطار لهذه المحادثات حتى الآن.

وتابع: "نعم، أود حقاً أن تشارك أوروبا، لأننا سنكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى سعي أوكرانيا لتكون عضوة في التكتل.

وقال زيلينسكي إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قادر على إنهاء الحرب"، لكنه "لن يتمكن من ذلك إلا إذا أشرك أوكرانيا في المحادثات".

وأضاف: "لا يستطيع أن يفعل هذا دون بمشاركة أوكرانيا، وإلا فلن ينجح الأمر، لأن روسيا لا تريد إنهاء الحرب، في حين تريد أوكرانيا إنهاءها".

حظر المحادثات مع بوتين

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بعد 24 ساعة من تولي منصبه، لكن مساعديه ذكروا بعد ذلك أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق شهوراً.

وعبّر الرئيس الأمريكي عن استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب.

وقال بوتين، الجمعة، إنه يرغب في مقابلة ترمب للحديث عن أوكرانيا. وأشار الرئيس الروسي إلى مرسوم صادر عن زيلينسكي في عام 2022 "يحظر إجراء محادثات مع بوتين" كحاجز أمام المفاوضات.

وفي المؤتمر الصحافي، قال زيلينسكي إنه أدخل هذا الحظر لمنع بوتين من فتح قنوات اتصال أخرى مع محاورين في أوكرانيا. وقال إن روسيا كانت تحاول القيام بذلك قبل أن يوقع على المرسوم.