عمرو أديب مشيدا بجهود مصر للتوصل لاتفاق غزة: شكرا لمن تحملوا الرزالة والغلاسة الإسرائيلية

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالدور الذي لعبته مصر وجهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت: «عندما يخرج الأسير الفلسطيني يكون أول كلامه توجيه مصر وشعبها وقيادتها ورئيسها لأن هذا الأسير يعي أن مصر هي السند».

وأضاف: «الراجل عارف اسم الضابط اللي كان بيتفاوض أنا أظن إن نصف المصريين ميعرفهوش»، وذلك تعليقًا على حرص الأسير المحرر حسام الزعانين الذي أفرج عنه بعد 13 سنة، على توجيه الشكر للواء أحمد عبدالخالق على جهوده في التوصل للاتفاق.

وأشار إلى أن النتائج دائمًا تُظهِرها لحظة صدق ساطعة مثل الشمس، مهما وقع تدليس أو ظلم أو كذب، متمنيًّا أن يتجاوز الفلسطينيون حجم المعاناة التي عاشوها في الفترات الماضية.

ووجه الشكر للشخصيات التي عملت على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، قائلا: «تحملوا الرزالة والغلاسة والتباتة والكلاحة الإسرائيلية.. التفاوض مع الإسرائيلي دائمًا ما يكون من أصعب ما يمكن، لكن مصر كبيرة».

ولفت إلى أن مصر خاضت المفاوضات بصوت واحد وهو حصول الفلسطينيين على حقوقهم.