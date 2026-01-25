فنادق الغردقة تحتفل بعيد الشرطة بحضور سياح من مختلف دول العالم

نظمت مجموعة من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، احتفالات كبيرة بمناسبة عيد الشرطة، وسط حضور واسع من السياح الأجانب؛ لإدخال البهجة وتعريفهم بهذه المناسبة الوطنية، مع عروض من الأغاني الوطنية المختلفة وأجواء من الفرحة والسرور.

زاحتفلت الفنادق بعيد الشرطة، بمشاركة السياح الأجانب، وسط رفع الأعلام المصرية وترديد الأناشيد الوطنية خلال الحفل.

وأكد علاء الدين محمود، مدير أحد الفنادق المنظمة للاحتفالات بالغردقة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الاحتفال جاء لتقديم التحية لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل في الدفاع عن الوطن، والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري.

وأشار إلى أن مشاركة السياح في هذه الاحتفالات تعد رسالة للعالم بأن الشعب المصري دائمًا ما يدعم وطنه ويقدر تضحيات رجاله في الدفاع عن ترابه الوطني.

وأضاف محمود، أن تنظيم الاحتفالات وتصميم بورتريهات باسم الشرطة وصور الشهداء يعد أقل ما يمكن تقديمه للشهداء تقديرًا لتضحياتهم الغالية في حماية الوطن.

وتابع: "شارك في أحد الفنادق جنوب الغردقة عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، حيث نظموا مسيرة حاملين الأعلام المصرية، مشيرين بعلامة النصر ومرددين الأناشيد والأغاني الوطنية".

وبدوره، قال خالد علوان، مدير مجموعة فنادق الغردقة، إن الأمن الذي ننعم به كان له دور رئيسي في وصول 19 مليون سائح إلى مصر عام 2025 من مختلف الدول الأوروبية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية لعودة السياحة إلى مكانتها الطبيعية.

يُذكر أن الاحتفالات شهدت مشاركة من مختلف الجنسيات والأعمار، وحرص السياح على رسم الأعلام المصرية على وجوههم، كما شملت فقرات الاحتفال الأغاني الوطنية وعروضًا فنية لفرق الأنيميشن.