الأحد 25 يناير 2026 5:13 م القاهرة
متحدث الكرملين: نستبعد إجراء محادثات بشأن أوكرانيا مع مسئولي الاتحاد الأوروبي غير الأكفاء

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 4:22 م | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 4:22 م

استبعد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إجراء محادثات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها وقيادة الاتحاد بـ"غير الأكفاء".

وقال بيسكوف، للتلفزيون الروسي الرسمي، إن قيادة الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى أصحاب الرؤية القادرين على استشراف المستقبل.

وأضاف بيسكوف "أنهم بعض الموظفين غير المؤهلين وغير الأكفاء الذين لا ينظرون إلى المستقبل، وغير قادرين على استيعاب منظومة العلاقات القائمة اليوم".

وأشار بيسكوف إلى أن منظومة العلاقات الدولية بأكملها تعاني نتيجة لذلك.

وألمح بيسكوف إلى أن الاتحاد الأوروبي انتقل من الاعتماد المتوهم على النفط والغاز الروسي إلى الاعتماد على الولايات المتحدة.

وانتقد بيسكوف كايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة، بشدة، قائلا "لن نناقش معها أي شيء على الإطلاق، وكذلك لن يفعل الأمريكيون".

وقال بيسكوف إن موسكو ستنتظر حتى تغادر كالاس منصبها.

وجاءت تصريحات بيسكوف عقب محادثات جرت يومي الجمعة والسبت في الإمارات بين ممثلين أوكرانيين وروس، بحضور وسطاء أمريكيين.

