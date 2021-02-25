الادعاء العام بألمانيا يرفع دعوى ضد مواطن بتهمة التجسس لصالح روسيا

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أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا، اليوم الخميس، رفع دعوى ضد مواطن ألماني يشتبه أنه نقل معلومات عن مخططات طوابق البرلمان الألماني للاستخبارات الروسية.

وأوضح الادعاء اليوم في مقره بمدينة كارلسروه، أنه من المقرر أن يمثل ينس إف. للمحاكمة أمام الدائرة القضائية المعنية بأمن الدولة التابع للمحكمة الإقليمية ببرلين للاشتباه في قيامه بأنشطة عمالة استخباراتية سرية.

وبحسب الادعاء، كان يعمل الرجل لصالح شركة تم تكليفها أكثر من مرة من جانب البرلمان الألماني "بوندستاج" بفحص أجهزة كهربائية.

وأضاف الادعاء أن الرجل كان لديه إمكانية الوصول لملفات تضم مخططات طوابق البرلمان الألماني "بوندستاج".

وتابع الادعاء أنه الرجل قرر "من تلقاء نفسه" في منتصف 2017 على أقصى تقدير تسليم البيانات للاستخبارات العسكرية الروسية.