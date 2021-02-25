الدواء المصرية: اللقاح الصيني لم يأخذ موافقة منظمة الصحة العالمية حتى الآن

قال الدكتور محمود ياسين، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، عن الاستخدام الطارئ للقاحات، إن العالم أجمع يتحرك في وقت واحد، ذاكرًا أنه يمكن الاعتماد على تقييم منظمة الصحة العالمية.

وأضاف ياسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن عملية تقييم المستحضر لدى هيئة الدواء تكون أسرع إذا كان حاصلًا على رخصة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن اللقاح الصيني مازال لم يأخذ موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ حتى الآن، لذا فإن عملية تقييمه أخذت وقتًا طويلًا، مرجعًا سرعة تقييم لقاح «أسترازينيكا» إلى حصوله على تصريح المنظمة العالمية.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي “سبوتنيك V” و “استرازينيكا / AZD 1222″المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.