رئيس وزراء أرمينيا: سألقي خطابا مباشرا إلى الأمة في القريب العاجل



اعتبر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بيانا للجيش طالبه بالاستقالة بأنه "محاولة انقلاب عسكري"، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشارع.



ونقلت وكالة "أرمنبريس" الأرمينية عن رئيس الوزراء القول عبر موقع فيسبوك: "أعتبر تصريح هيئة الأركان محاولة انقلاب عسكري. أدعو جميع أنصارنا إلى (ساحة الجمهورية) الآن. وسألقي خطابا مباشرا إلى الأمة في القريب العاجل".



وطالب كبار ضباط الجيش باشينيان وحكومته بالاستقالة. وأصدرت هيئة الأركان العامة بيانا أعربت فيه عن رفضها الشديد لإقالة باشينيان للنائب الأول لرئيس الأركان العامة تيران خاشريان.



وجاء في البيان، الذي وقعه رئيس الأركان العامة ونوابه والعشرات من كبار القادة العسكريين، أن "رئيس الوزراء والحكومة لم يعدوا قادرين على اتخاذ قرارات صائبة".



وأضافت القيادة: "منذ فترة طويلة، كانت القوات المسلحة الأرمينية تتسامح بصبر مع هجمات الحكومة الحالية التي تهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة، لكن كل شيء له حدوده"، مضيفة أن إدارة الحكومة "غير الفعالة" و"الأخطاء الجسيمة في السياسة الخارجية" دفعت البلاد إلى حافة الدمار.



وواجه باشينيان، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، دعوات متكررة للتنحي، من بينها دعوات من رئيس البلاد، منذ التوقيع في العاشر من نوفمبر الماضي على اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة روسية؛ لينهي حربا استمرت 44 يوما مع أذربيجان خسرت فيها بلاده الآلاف من الأرواح، فضلا عن خسارة أراض.