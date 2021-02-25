اقتصادية قناة السويس: موانئ المنطقة الشمالية استقبلت 192 سفينة خلال يناير الماضي

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ المنطقة الشمالية (شرق وغرب بورسعيد والعريش) استقبلت 192 سفينة متنوعة بطاقة محققة 3 ملايين و215 ألفا و752 طنا، بلغت الحاويات 332 ألفا و821 حاوية مكافئة خلال يناير الماضي.

وأوضح المكتب -في بيان اليوم الخميس - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 38 سفينة حاويات بطاقة محققة 311 ألفا و548 طنا وبلغ عدد الحاويات 38 ألفا و756 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 7 سفن بضائع عامة منها 4 سفن صودا كاوية وسفينة واحدة ملح، بالإضافة إلى 23 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته و4 سفن ساحلي.

وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال يناير 106 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة بطاقة محققة بلغت مليونين و876 ألفا و439 طنا بـ 294 ألفا و65 حاوية مكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري 6 سفن بضائع عامة بطاقة محققة بلغت 27 ألفا و765 طنا.