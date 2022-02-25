المصري يعلن تجديد عقد معين الشعباني ويغلق الباب أمام رحيله

أكد حسن عمار، عضو المصري البورسعيدي، أن ناديه يرفض رحيل التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق، خلال الموسم الجاري، لأي سبب من الأسباب، موضحًا رغبة المدرب في استكمال عقده وعدم النظر في أي عروض مقدمة له.

وأوضح عمار، في تصريحاته التلفزيونية، مساء أمس عبر قناة "ETC"، حقيقة العروض المقدمة لرحيل المدرب التونسي، قائلا: "مجلس الإدارة يقدم كل الدعم للفريق والجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الحالية، لتقديم نتائج طيبة واسعاد الجماهير، ونسعى لتطوير أداء اللاعبين من خلال التونسي معين الشعباني".

وأضاف: "الإدارة تتمسك بتواجد الشعباني على رأس القيادة الفنية للفريق بالموسم الحالي، خاصة مع تمديد تعاقد المدرب لمدة موسم آخر رغم تبقي 6 أشهر في عقده الحالي".

وشدد: "لا نفكر لا من قريب أو بعيد في السماح له بالرحيل، نمر بفترة مهمة جدًا، ونسعى للاستقرار وتقديم نتائج طيبة".

وواصل: "المدرب أبلغنا بأنه لا يفكر في الرحيل، وأنه لا يلتفت لكل ما يقال في وسائل الإعلام حول العروض المقدمة له، نعلم أنه بامكانه استخدام الشرط الجزائي في عقده معنا والمقدر بقيمة شهرين من عقده، ولكنه مدرب محترف ونحن نثق به ورفض بالفعل العديد من العروض التي وصلت له، ولدينا تقدير متبادل".

واختتم تصريحاته، بشأن عروض الرحيل المقدمة لـ الشعباني، قائلا: "الشعباني متمسك بالتواجد معنا وتحقيق إنجاز للنادي، ونسعى للاستقرار لـ 5 أو 6 سنوات مقبلة، ضمن الاستراتيجية الجديدة للفريق، وعدم التفريط

وحول المباراة المقبلة، في الكونفدرالية، نوه: "مباراة أوتوهو هامة لنا ومثلها مثل مباراة مازيمبي فهو بوابتنا لحسم التأهل لربع النهائي، رحلة السفر مرهقة لمدة 11 ساعة لكن كانت هناك مجهودات كبيرة من السفارة المصرية وأيضا سنلعب في العاصمة وهو أمر جيد".

وأتم: "نثق في اللاعبين والجهاز الفني ولدينا القدرة على الفوز والتأهل للدور المقبل".