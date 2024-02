يقام الآن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، في نسختها الـ30، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس، والذي يأتي بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وفاز بجائزة الأداء المتميز لفريق تمثيل في مسلسل كوميدي، فريق مسلسل «الدب - The Bear».

ونافس على الجائزة مسلسلات:

«مدرسة أبوت الابتدائية- Abbott Elementary»

«باري - Barry»

«مبنى جرائم القتل - Only Murders in the Building»

«تيد لاسو - Ted Lasso»