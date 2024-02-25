خطفت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي، نجمة الفيلم الشهير "الشيطان يرتدي برادا – The Devil Wears Prada"، الأنظار على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة "SAG" لعام 2024، حيث ارتدت فستان أزرق ملكي وبدت فيه بإطلالة تشبه أميرات ديزني.



وتُعد هاثاواي نجمات اللقاء المنظم لحفل اليوم بعنوان "Devil Wears Prada" وتنظمه إلى جانب بطلات الفيلم الشهير "The Devil Wears Prada" ميريل ستريب وإميلي بلانت وكاثرين هان.

يأتي حفل الليلة بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023، وينطلق الحفل بعد قليل احتفالا بالنجوم الفائزة بجوائز السينما والتلفزيون بعد تصويت من أعضاء SAG-AFTRA على الأعمال الفائزة.

وتم تسليم مهمة تقديم جوائز الحفل إلى نخبة كبيرة من النجوم تضم 30 مقدما من بينهم؛ مارجوت روبي، جينيفر أنيستون، بيلي إيليش، نعومي واتس، إدريس إلبا، جيسيكا تشاسان وغيرهم، ومن المقرر أن يتم تكريم النجمة الأيقونية باربرا سترايسند بجائزة الإنجاز مدى الحياة.