مياه بني سويف تنظم ندوه عن أضرار البيئية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف بمرافقة وفد من الشركة، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية "لا للبلاستيك أحادي الاستخدام" بعنوان الأضرار البيئية الجسيمة الناتجة عن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وما هي الحلول البديلة، بمقر جمعية الشابات المسلمات ببني سويف.



بحضور كلا من الدكتور محمد سعد وكيل اول وزارة الاعلام بشمال الصعيد، زينب عبدالحميد رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات، المهندسة الدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة بمحافظة بني سويف، أمل حسن عزوز مدير عام مديرية التضامن الإجتماعي ببني سويف، الدكتورة فاطمة الزهراء باحث بالمركز القومي للبحوث.



يأتي ذلك في إطار جهود محافظة بني سويف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و الأستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمحافظة علي البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق ذلك الفهم على كل المستويات لضمان المشاركة الفعالة من قبل كافة شرائح المجتمع لحماية البيئة والعمل على تحسين أوضاع المناطق التي تعاني من مشاكل بيئية.