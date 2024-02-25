شاشة DMC تعرض حلقات مسلسل «عتبات البهجة» في رمضان 2024

أعلنت قناة DMC، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن عرض حلقات مسلسل "عتبات البهجة" على شاشتها في شهر رمضان المقبل.

ودون حساب القناة على فيسبوك تعليقا على بوستر المسلسل، "انتظروا ملك الدراما المصرية يحيى الفخراني ومسلسل عتبات البهجة في رمضان، شهر الفرحة حصريًا على شاشة dmc".

المسلسل من إخراج المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، وكتابة ورشة كتابة تحت إشراف دكتور مدحت العدل، ومأخوذ عن رواية "عتبات البهجة" للأديب إبراهيم عبد المجيد، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، ورؤية تلفزيونية و إشراف درامي مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.