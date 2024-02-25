 منظمة الفاو تطلق الورشة التدريبية والتأسيسية لتعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة اليوم - بوابة الشروق
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منظمة الفاو تطلق الورشة التدريبية والتأسيسية لتعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة اليوم

حياة حسين
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 1:15 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 1:15 م

افتتحت اليوم الأحد، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ورشة العمل التأسيسية والتدريبية لمشروع "تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة"
ويقدم مشروع "تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة" بقيمة 6.4 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الدعم الفني والعمل مع السلطات المختصة والمؤسسات الرائدة الأخرى في 12 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لبناء تعزيز القدرات وتعزيز الحوكمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين؛ هما سلامة الأغذية وصحة النبات.
وكجزء من مكون سلامة الأغذية، سيتم إجراء تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر، حيث سيقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية المختصة بسلامة الأغذية في مصر وأصحاب المصلحة المعنيين، لتقييم فعالية النظام الوطني للرقابة على الأغذية ووضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في البلاد.


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