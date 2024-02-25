تركيا تقدم غدا إحاطتها في محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية

من المقرر أن تقدم تركيا يوم غد الاثنين، إحاطتها الشفهية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الأحد، إن نائب الوزير أحمد يلدز، سيقدم الإحاطة في جلسة الاستماع بالعدل الدولية.

وأشار إلى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر قرار في 30 من كانون الأول/ديسمبر 2022، رأي محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل وضمها للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع القدس.

ولفت إلى أنه في نهاية هذه العملية، "سيتم التوصل إلى نتائج قانونية بشأن اضطهاد الفلسطينيين"، وأشار إلى أن 57 دولة ومنظمة دولية، من بينها تركيا، سبق وأن قدمت إحاطات مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية.

ويشار إلى أن الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.