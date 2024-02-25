مهند مجدي يكشف كواليس رحلة الأهلي إلى غانا وحادث الطائرة

كشف مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن كواليس رحلة بعثة فريق الكرة بالنادي إلى أكرا من أجل مواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والأزمات التي واجهتها البعثة بأعطال وحادث الطائرة.

قال مهند مجدي في مداخلة هاتفية لبرنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس»:" قبل السفر مجلس إدارة النادي الأهلي كان يرتب لسفرية غانا وكأنها مهمة خاصة لضيق الوقت، سنذهب لخطف الثلاث نقاط ونعود".

أضاف مهند مجدي:" الأهلي عمل كل الترتيبات بتجهيز طائرة خاصة، وسافر سمير عدلي قبل البعثة لترتيب كل الأوضاع قبل وصول البعثة، في ظل المشاكل والجو العام في إفريقيا، ووفرنا المناخ المناسب للاعبين من أجل تقديم مباراة جيدة".

أشار مهند مجدي:" كان أمامنا الكثير من التحديات، دون الخوض في تفاصيل كل موضوع، كان أهمها الوصول إلى كوماسي قبل الساعة 6 مساء، المطار يتم غلقه الساعة 9، لكن كما تم إبلاغنا من الساعة 6 إلى 7 هناك أسراب من الخفافيش تتحرك فوق المطار ومن المستحيل على أي طيران التحرك في هذا التوقيت وهذا ممكن يسبب كوراث لمحركات الطائرة".

أوضح مهند مجدي:" بدأنا التحرك من القاهرة في تمام الساعة الـ 11 صباحا، وفوجئنا بعطل فني في الطائرة، وعدنا للمطار مرة أخرى حتى يتم إصلاح هذا العطل".

واصل مهند مجدي:" تأخرنا في مصر 3 ساعات، وصلنا أكرا 6 ونصف، حتى ننهي الإجراءات، فوجئنا بمشكلة فنية أخرى في الطائرة وارتطام قوي بالطائرة من عربة مهمات، وفوجئنا بإلغاء التصريح الخاص بالهبوط في مطار كوماسي".

أكد مهند مجدي:" عملنا غرفة عمليات مصغرة مكونة من 4 أشخاص على رأسهم محمود الخطيب، وسعد شلبي، وأنا وخالد بيبو".

أتم مهند مجدي:" كان أهم التحديات أمامنا هو تأمين مكان لمبيت الفريق في أكرا، وهذا دور لعبه بقوة سفير مصر في غانا".