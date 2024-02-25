إيران تعلن استعدادها لنقل خبرات برنامج صحة الأسرة إلى دول المنطقة والعالم

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أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي، استعداد إيران لنقل خبرات برنامج صحة الأسرة إلى دول أخرى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الصحة الإيراني في منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وسيتم في هذا المنتدى الذي يستمر 3 أيام بحضور وزراء الصحة من 33 دولة، مناقشة خبرات دول المنطقة بشأن الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والعلاج.

وقدم وزير الصحة الإيراني، خلال كلمته بالمنتدى، شرحا لنظام الخدمة الصحية في إيران، واستعرض البرنامج الوطني لصحة الأسرة.

وقال عين اللهي، إن سلامة المرضى ومتلقي الخدمة لها أهمية مضاعفة؛ لأنها تمنع الوفيات والمضاعفات المتعلقة بالمرض.

وأضاف عين اللهي أن رضا متلقي الخدمات الصحية يعد من أهم المؤشرات التي يتم أخذها في الاعتبار في البرنامج الوطني لصحة الأسرة، وأن إيران مستعدة لمشاركة خبراتها في هذا البرنامج مع الدول الأخرى في المنطقة والعالم.

وجرى أمس السبت حفل افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية في نسخته العاشرة، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويركز منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية هذا العام على خمسة محاور تعليمية متاحة للمشاركين وهي الجودة والسلامة، وصحة السكان، والقيادة والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتطبيق التحسين والرعاية المرتكزة على الفرد.