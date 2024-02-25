إجراء رش وقائي لـ1500 من الأبقار والماعز والأغنام ضد الطفيليات بالوادي الجديد

أشار الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إلى الاهتمام الدائم بالثروة الحيوانية، وإجراء الكشف والفحص المستمر لضمان الوقاية من الأمراض والأوبئة، مؤكدا إجراء رش وقائي لـ1000 رأس أبقار، و500 رأس أغنام وماعز ضد الطفيليات الخارجية، بالإضافة إلى علاج 77 حيوانا و80 دجاجة، والكشف الظاهري على 90 حيوانا، وإجراء معاينة لـ9 حظائر حيوانات ودواجن.



وقال الكومي لـ"الشروق"، إن أعمال الفحص والتحصين تتم من خلال الأطباء البيطريين بإدارة الرعاية والعلاج، بينما تواصل إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري توقيع الكشف الطبي الظاهري على المذبوحات بمجازر المحافظة، والتي بلغت 52 رأس أبقار و4 جاموس، وبلغت عدد المذبوحات بمجازر الداخلة 40 رأس أبقار، وعدد المذبوحات بمجازر الفرافرة 9 أبقار وعدد المذبوحات بمجازر بلاط 3 أبقار، وعدد المذبوحات بمجزر باريس 2 عجل بقري، والكشف على عدد مذبوحات الدواجن بواقع 2400 طائر بمجزر الخارجة.



ولفت إلى استمرار حملات التفتيش على محلات بيع المجمدات واللحوم والدواجن والأسماك وجميع المنتجات ذات الأصل الحيواني بجميع مراكز المحافظة، من قبل أطباء مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز، لضمان صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.