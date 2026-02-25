محافظ مطروح يوجه مسئولي الجهات بوضع خطة عمل محددة وإجراء تقييم نصف سنوي لتحقيقها

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، كل مسئول جهة بوضع خطة عمل محددة بالأهداف وفق الإمكانيات، مشيرا إلى أنه سيتم عمل تقييم نصف سنوي لمدى تحقيقها.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، بديوان عام المحافظة، إذ كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي لعمل مراجعة وتقييم دور أنشطة الجمعيات الخيرية لدورها المهم ومدى التواصل معهم.

وأكد "الزملوط"، أنه يُمنع ندب أو انتداب المعلمين من وإلى مديرية التربية والتعليم خلال العام الدراسي، مع تنظيم مجموعات تقوية لطلاب الثانوية العامة بمشاركة كوادر تعليمية متميزة.

وشدد على العمل على استقرار الأطباء من خلال بروتوكول تعاون مع الجامعات لتوفير أساتذة وأطباء مقيمين، مع أهمية دور المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة مع جهود المحافظة في توفير الخدمات الطبية من أجهزة طبية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع الجامعات.

كما وجه محافظ مطروح، جميع رؤساء مراكز المدن اختيار مكان لإقامة مدرسة للتمريض لتوفير كوادر وفرص عمل، بجانب إسراع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إنهاء أعمالها وفق مخطط تنفيذي وخطة زمنية.

وكلف مدينة مرسى مطروح، بتغطية الجزيرة الوسطى بالطريق الساحلي من الكيلو 1 إلى الكيلو 8 بمدخل المدينة، وحصر احتياجات إقامة وحدات سكنية بمختلف مدن المحافظة مع جدية التسجيل بدفع جزء من رسوم التقديم وفق الشروط لتلبية احتياجات المواطنين في سكن كريم، وكذا حصر جميع أعمدة الطاقة الشمسية وحالتها الفنية بكل مدينة والتنسيق مع شركة الكهرباء بشأن إمكانية صيانتها من خلال شركة متخصصة وإعادة استغلال المعطل منها واستخدامه كأعمدة كهرباء في إنارة القرى والتجمعات، بالإضافة إلى مراجعة كفاءة العوازل الكهربية والعمل على استقرار التيار الكهربائي.

ونوه بعمل اختبار مفاجئ غير معلن لمدى سرعة التعامل في سيناريوهات طارئة للقطاعات الخدمية كانقطاع التيار الكهربائي عن محطة التحلية، وكذا المستشفى العام.