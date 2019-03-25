قادة التحالف المسيحي في ألمانيا يوافقون بالإجماع على البرنامج الانتخابي للبرلمان الأوروبي

وافق قادة التحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الاثنين في برلين بالإجماع على برنامجهما لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 26 مايو المقبل.

ويأتي البرنامج الانتخابي، المكون من 22 صفحة، تحت شعار "أوروبا تقوى. من أجل الأمن والسلام والرفاهة".

ويهدف البرنامج الانتخابي إلى مكافحة التهديد الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي من قبل الشعبويين والقوميين والتيارات اليسارية واليمينية.

وجاء في إحدى العبارات الرئيسية في البرنامج الانتخابي، الذي ينأى فيه التحالف المسيحي بنفسه عن احزاب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، و"البديل من أجل المانيا" اليميني الشعبوي: "منهم من يريد أوروبا الحظر وإعادة، التوزيع، ومنهم من يريد تدمير الفكرة الأوروبية".

وتعتزم رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنيجريت كرامب-كارنباور ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر طرح البرنامج الانتخابي في وقت لاحق اليوم مع المرشح الأبرز للتحالف المسيحي في الانتخابات مانفرد فيبر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يتبنى فيها الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري برنامجا ومرشحا مشتركا في انتخابات البرلمان الأوروبي.