عبد الغفار: صممنا كمامة بفلتر معالج بالفضة النانونية.. ومكافأة استثنائية بالمستشفيات لدعم الأطباء والموظفين

أعلن وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، رصد 30 مليون جنيه لدعم ابتكارات بحثية لمجابهة فيروس كورونا، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس أكاديمية البحث العلمى محمود صقر وعضوية علماء من المراكز البحثية والجامعات المصرية وتحالف البتروكيماويات، للبدء فورًا فى تلقى أفكار وحلول تكنولوجية.

ووجه الوزير الدعوة للباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمى.

وقال الوزير، إنه سيتم تقييم المقترحات فنيا ودعوة الباحثين أو المبتكرين المقبولة مشروعاتهم أمام لجان علمية متخصصة مكونة من رجال الصناعة والاستثمار وأساتذة الجامعات وأكاديمية البحث العلمى وخبراء فى إدارة المشروعات للتقييم النهائى من خلال الفيديو كونفرانس.

وأكد أن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية‏ تعمل ليل نهار من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة التى يعانى منها العالم أجمع، مشيرا إلى ما يمتلكه مركز التميز العلمى للفيروسات بالمركز القومى للبحوث من أدوات وتقنيات تشخيص معملية معتمدة للكشف عن فيروس الكورونا، كما أن لديه العينة القياسية التى تستخدم لبيان كفاءة ودقة الاختبار، والتى تم الحصول عليها من جامعة هونج كونج.

وكشف عبدالغفار أن المركز القومى للبحوث يقوم بتصنيع السوائل والمحاليل المطهرة، والتى يكون لها خواص معقمة ضد الفيروسات، بالإضافة إلى تصنيع كمامات صحية معالجة ضد الفيروسات، لافتا إلى تحضير مركز بحوث وتطوير الفلزات مواد تعقيم وتطهير حديثة بتكنولوجيا النانو «محاليل الفضة النانومترية» لاستخدامها فى أغراض التطهير والتعقيم والوقاية من انتشار البكتيريا والفيروسات واستخدامها فى تعقيم الكمامات.

ولفت إلى أنه تم التوصل إلى تصميم وتنفيذ منتج كمامة ذات فلتر معالج بالفضة النانونية «كمامة شخصية متعددة الاستخدام» للحد من العدوى البكتيرية والفيروسية الناتجة عن التخلص غير الآمن للكمامات المستخدمة حاليًا.

فى سياق متصل، أقر عدد من رؤساء مجالس المستشفيات الجامعية مكافآت مالية استثنائية عاجلة للطواقم الطبية والعاملين والموظفين بتلك المستشفيات فى إطار الدعم المعنوى والمادى لهم، تشجيعًا وتقديرًا لهم على الجهود المبذولة لمواجهة انتشار العدوى وفيروس كورونا، حيث تراوحت المكافأة فى 7 جامعات هى القاهرة والزقازيق وطنطا وقنا والسويس وبنها وبنى سويف وحلوان وعين شمس ما بين 1000 و 500 جنيه.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، محمود المتينى، لـ«الشروق» جاهزية واستعداد المستشفيات الجامعية لأى سيناريو محتمل حدوثه خلال الأيام المقبلة، لمواجهة انتشار الفيروس واستقبال الحالات، مضيفا أنه سيتم مكافاة جميع العاملين والأطقم الطبية بالمستشفى وسيتم الصرف فى وقت لاحق، مشيرًا إلى دعم الجامعة لأساتذة بقسمى الصدرية والرعاية المركزة لإجراء بحوث على الفيروس.

من جهته، أكد رئيس جامعة حلوان، ماجد نجم، لـ«الشروق»: أن هناك مكافآت سخية للمشتركين فى منظمة المستشفيات الجامعية ومكافحة العدوى، من بينهم إدارة الأمن والعاملين المدن الجامعية وإدارة الطب الوقائى، مشيرا إلى تحرير ثلاثة مذكرات مالية لسرعة الصرف.

وفى سياق آخر، وافق مجلس جامعة القاهرة، على قرار رئيس الجامعة محمد الخشت بقبول علاج الحالات المرضية من الطلاب بجميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بدون تكلفة مدفوعة من الطلبة، وتحمل الجامعة لجميع التكاليف، بعد أن كانت مستشفى الطلبة فقط هى المستشفى الوحيدة التى تستقبل الحالات المرضية للطلاب وتقدم لهم العلاج.