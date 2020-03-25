 الاتصالات: إلزام شركات المحمول بتوحيد مواعيد عمل منافذ البيع للمواطنين - بوابة الشروق
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الاتصالات: إلزام شركات المحمول بتوحيد مواعيد عمل منافذ البيع للمواطنين

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد عواد
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 10:56 ص

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليماته نحو توحيد مواعيد عمل منافذ بيع الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات بمصر للتعامل مع الجمهور في جميع أنحاء الوطن خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نحو استمرارية العمل في تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء أصدر عددًا من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت القرارات حظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بكل أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك بدءً من الأربعاء 25 مارس ولمدة أسبوعين.


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