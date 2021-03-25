قال الدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الري الحديث له فوائد عدة تعود على المزارع من: زيادة الإنتاجية نتيجة تنظيم توزيع المياه في الوقت والمكان المناسب، وزيادة الأرض الزراعية، وتوفير كميات السماد المضافة بالطريقة التقليدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحنا مصري»، المذاع عبر فضائية «المصرية»، صباح الخميس، أن الري الحديث يوفر 50% من كميات السماد المضافة بما ينعكس بشكل إيجابي على التكلفة، موضحًا أن إضافة السماد مع مياه الري له فائدة تعود على المزارع.

وأكد أن الدولة تساعد الفلاح في تركيب شبكات الري الحديث لأنها مكلفة نسبيًا، قائلًا إن مبادرة البنك المركزي تمنح قرضًا بفائدة 5%، وفترة سداد على خمس سنوات.

وأوضح مدير وحدة الري بالزراعة أن الوزارة تعمل حاليًا على تحويل 504 فدادين للري الحديث بالمدن الجديدة، مضيفًا أن الدولة تعمل بالتوازي على مشروع تبطين الترع لتسهيل وصول المياه للأراضي.