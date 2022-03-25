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التشكيل المتوقع للسنغال في مواجهة منتخب مصر بتصفيات المونديال

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 1:41 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 1:47 م

يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره السنغالي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الذهاب للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم، قبل مباراة الإياب يوم 29 من الشهر الجاري في العاصمة السنغالية، داكار.

من المتوقع أن يدفع أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغال بتشكيل يقوده ساديو ماني، نجم ليفربول وإدوارد ميندي، حارس تشيلسي وخاليدو كوليبالي، قائد نابولي.

ويأتي تشكيل منتخب السنغال المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو وساليو سيس.

خط الوسط: نامبليس ميندي، ادريسا جاي وشيخو كوياتيه.

الهجوم: إسماعيلا سار، كيتا بالدي وساديو ماني.


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