مدير المنتخب: هدفنا الفوز بكأس أمم أفريقيا في 2024

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يراود الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي، روي فيتوريا، طموحات كبيرة في الفترة القادمة.

قال محمد غرابة مدير المنتخب بعد الفوز على مالاوي بثنائية مساء الجمعة "نريد التأهل لكأس أمم إفريقيا، وهدفنا الأساسي الفوز باللقب".

أضاف غرابة عبر قناة أون تايم سبورتس "أداء منتخب مصر يتطور فنيا تحت قيادة فيتوريا، وهناك شكل للفريق، واللاعبون مهتمون للغاية بتعليمات المدرب".

وصحح منتخب مصر موقفه في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، حيث رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بانتظار نتيجة مباراة غينيا ضد إثيوبيا.

يعتلي المنتخب الترتيب قبل مواجهة مالاوي مجددا، يوم الثلاثاء المقبل في ليلونجوي، علما بأن مالاوي وغينيا وإثيوبيا يتساوون برصيد 3 نقاط.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية، العام المقبل 2024 في كوت ديفوار.

ويبقى منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب القاري برصيد 7 مرات آخرهم في 2010، علما بأنه خسر المباراة النهائية في عامي 2017 و2022.