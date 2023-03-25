مسئول أفغاني: مدارس الطالبات ستفتح أبوابها مجددا بعد الانتهاء من المناهج الدراسية

قال رئيس دائرة الأمن في ولاية بروان الأفغانية عزيز الله عمر، إن مدارس الطالبات ستفتح أبوابها مجددا، بعد وقت قصير من الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عمر لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم السبت، مؤكدا أنه "ليس هناك أية مشكلة بشأن بدء الدراسة. هناك مشكلة فقط في المنهج الدراسي، وبالتالي تم تشكيل لجنة من أجل إصلاح ذلك. وبعد المصادقة من جانب رجال الدين، ستبدأ المدارس فتح أبوابها".



يأتي ذلك فيما أعربت الطالبات عن قلقهن جراء ذلك، وأكدن أن إغلاق المدارس أثر على الروح المعنوية.



وذكرت زحل، وهي طالبة: "أشعر باليأس تماما من الحياة. كنت آمل في إعادة فتح المدارس في العام الدراسي الجديد".



يأتي ذلك، بعد أن حثت طالبات، منعن مؤخرا من الذهاب للجامعات أيضا الحكومة المؤقتة على إعادة فتح الجامعات.



كما تم منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بداية من الصف السابع، إضافة إلى سلسلة من القيود على النساء منذ تولى طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس عام 2021 بعد خروج القوات الأمريكية والدولية من البلاد.